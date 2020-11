Juan Martin Del Potro est un très grand joueur que l’on ne voit malheureusement pas assez sur les courts ces dernières années. Il est actuellement en convalescence après s’être fait opéré pour la quatrième fois du genou le 30 août dernier. L’une des parties de son corps fragile avec ses poignets. L’Argentin se bat malgré tout pour pouvoir reprendre la compétition…

« J’ai du mal à revenir mais je suis toujours debout grâce à l’envie de continuer à jouer. La réalité est que c’est difficile. Je vais continuer à me battre aussi longtemps que j’aurai envie de continuer. En raison de cette fichue pandémie, les Jeux olympiques ont été reportés à l’année prochaine et je suis heureux de pouvoir y participer. Si je dois mettre fin à ma carrière, je pense que ce serait après avoir donner une récompenser à mon pays« , a-t-il confié à ESPN.

Mais Juan Martin repousse déjà depuis quelques années sa retraite, malgré les multiples coups durs.

« La limite avait été fixée lors de la troisième opération du poignet et heureusement je ne l’ai pas fait (prendre sa retraite de joueur), puis ce fut avec la deuxième et la troisième opération du genou. Maintenant, je me fixe comme objectif les Jeux olympiques et si je ne les réalise pas, je continuerai à me mentir pour l’amour du tennis et je veux me retirer à l’intérieur d’un court ».

On espère tous le voir à Tokyo l’été prochain…