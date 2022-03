Et si Juan Martin Del Potro tentait un ultime retour sur le circuit ?

Après avoir quasi­ment fait ses adieux au tennis à Buenos Aires à la suite d’une défaite contre Federico Delbonis le 9 février dernier, l’Argentin s’est rendu en Suisse pour essayer un nouveau trai­te­ment capable de soigner son genou.

Dans une inter­view accordée à Star+ LA, la Tour de Tandil a d’abord évoqué cette déci­sion diffi­cile de tout stopper.

« J’ai senti qu’il était temps de dire que je ne jouerai plus, de mettre fin à cette souf­france et à ce cauchemar que je vis depuis le jour où j’ai été opéré. Je dois soigner ma jambe. Comment ne pas sortir faire du vélo avec mon fils ? Ou jouer au tennis s’il en a envie un jour ? Je voudrais être un père actif », a expliqué Del Potro avant de rêver d’une destin à la Andy Murray, de retour de manière active sur le circuit avec une hanche métal, même s’il n’a plus les mêmes résul­tats qu’auparavant.

« Je ne ferme pas la porte à un miracle comme celui de Murray ». Tous les fans de tennis l’espèrent.