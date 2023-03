S’exprimant dans le cadre d’un tournoi junior quali­fi­catif pour Roland‐Garros en Argentine, Juan Martin Del Potro a fait quelques confi­dences. I

l est notam­ment revenu sur un objectif qu’il n’a pas pu accomplir.

« La seule chose qui m’a manqué, c’est d’être numéro un. Cela a toujours été un rêve et j’ai toujours travaillé pour l’at­teindre. Si aujourd’hui je devais répondre à cette ques­tion, je dirais que c’est ça. Attention, je suis fier de ma carrière mais je n’ai jamais réussi parce qu’il y avait Federer, Nadal ou Djokovic. Quand je vois les clas­se­ments et les années de ma carrière et les joueurs qui se battaient pour être numéro un, je comprends alors que c’était beau de voir que c’était ceux qui ne m’ont pas permis de réaliser ce rêve »