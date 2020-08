Opéré pour la quatrième fois ( !) du genou droit depuis octobre 2018, Juan Martin del Potro est apparu apaisé et en bonne santé sur une photo postée sur les réseaux sociaux (voir ci-dessus). L’opération, menée à Berne par le professeur Roland Biedert, s’est a priori bien passée. Une bonne nouvelle pour l’Argentin qui devrait débuter ses exercices de rééducation dans les prochains jours. Accablé par les pépins physiques depuis 2010, on espère revoir la « Tour de Tandil » le plus rapidement possible sur les courts de tennis.

Del Potro recibió el alta médica esta mañana y comenzará los ejercicios de rehabilitación de la rodilla derecha esta semana en la SportsClinic#1 de Berna, junto con el equipo que lidera el médico Roland Biedert pic.twitter.com/d9YGxwVaDc — Danny Miche (@dannymiche) August 30, 2020