Alors qu’il mettra un terme défi­nitif à sa carrière lors d’un match exhi­bi­tion face à Novak Djokovic le 1er décembre prochain à Buenos Aires, Juan Martin Del Potro a accordé une longue inter­view à nos confrères de La Nacion dans laquelle il est revenu sur le carac­tère convi­vial du joueur serbe.

« Oui, je pense que la façon dont ils sont marqués tous les trois. Les gens comparent toujours l’un à l’autre. Ils sont diffé­rents, mais je peux dire que Novak est très réel, il est très proche de n’im­porte quel joueur, quel que soit son clas­se­ment. Les autres aussi. Roger et Rafa sont très polis, très gentils et respec­tueux envers tout le monde, mais lui s’est peut‐être plus impliqué d’une certaine manière et c’est un gars très spon­tané. Tout ce qui lui passe par la tête, il le fait, sans se demander si c’est bien ou non de le faire. Ce naturel l’emporte sur sa person­na­lité. S’il pensait 24 heures sur 24 à ce qu’il est, à ce qu’il repré­sente pour le monde du sport, peut‐être qu’il n’au­rait pas cette spon­ta­néité dans beau­coup d’attitudes. »