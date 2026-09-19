Accueil ATP

Del Potro : « Si je devais choisir entre Alcaraz et Sinner pour disputer un dernier match, je le choi­si­rais lui car il a quelque chose de spécial. Et je lui deman­de­rais de me laisser gagner »

Par
Thomas S
-
231

Récemment de passage à New‐York pour assister à quelques matchs de l’US Open, Juan Martin Del Potro en a profité pour donner plusieurs à des médias dont nos confrères espa­gnols de Marca.

Invité à tran­cher entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner pour un match exhi­bi­tion, l’Argentin n’a pas hésité long­temps en choi­sis­sant le premier tout en rendant dommage au second. Extrait. 

Question. Si vous deviez disputer un dernier match, qui choisiriez‐vous : Alcaraz ou Sinner ?
DEL POTRO. Je choi­si­rais Carlitos parce que j’ai une rela­tion plus étroite avec lui. Je trouve que Jannik possède des qualités tennis­tiques et physiques très simi­laires à celles de Djokovic. Ils sont très rapides en fond de court, ils glissent sans problème sur toutes les surfaces. Ils jouent de manière très intel­li­gente… Mais Alcaraz a quelque chose de spécial. Il a une connexion incroyable avec le public, on dirait qu’il a du sang latino‐américain. J’adorerais disputer un match d’exhibition avec lui et je lui deman­de­rais de me laisser gagner.

Publié le samedi 19 septembre 2026 à 19:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥