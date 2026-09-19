Récemment de passage à New‐York pour assister à quelques matchs de l’US Open, Juan Martin Del Potro en a profité pour donner plusieurs à des médias dont nos confrères espa­gnols de Marca.

Invité à tran­cher entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner pour un match exhi­bi­tion, l’Argentin n’a pas hésité long­temps en choi­sis­sant le premier tout en rendant dommage au second. Extrait.

Question. Si vous deviez disputer un dernier match, qui choisiriez‐vous : Alcaraz ou Sinner ?

DEL POTRO. Je choi­si­rais Carlitos parce que j’ai une rela­tion plus étroite avec lui. Je trouve que Jannik possède des qualités tennis­tiques et physiques très simi­laires à celles de Djokovic. Ils sont très rapides en fond de court, ils glissent sans problème sur toutes les surfaces. Ils jouent de manière très intel­li­gente… Mais Alcaraz a quelque chose de spécial. Il a une connexion incroyable avec le public, on dirait qu’il a du sang latino‐américain. J’adorerais disputer un match d’exhibition avec lui et je lui deman­de­rais de me laisser gagner.