Récemment de passage à New‐York pour assister à quelques matchs de l’US Open, Juan Martin Del Potro en a profité pour donner plusieurs à des médias dont nos confrères espagnols de Marca.
Invité à trancher entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner pour un match exhibition, l’Argentin n’a pas hésité longtemps en choisissant le premier tout en rendant dommage au second. Extrait.
Question. Si vous deviez disputer un dernier match, qui choisiriez‐vous : Alcaraz ou Sinner ?
DEL POTRO. Je choisirais Carlitos parce que j’ai une relation plus étroite avec lui. Je trouve que Jannik possède des qualités tennistiques et physiques très similaires à celles de Djokovic. Ils sont très rapides en fond de court, ils glissent sans problème sur toutes les surfaces. Ils jouent de manière très intelligente… Mais Alcaraz a quelque chose de spécial. Il a une connexion incroyable avec le public, on dirait qu’il a du sang latino‐américain. J’adorerais disputer un match d’exhibition avec lui et je lui demanderais de me laisser gagner.
Publié le samedi 19 septembre 2026 à 19:30