Le quart de finale de l’US Open entre Carlos Alcaraz et Jannik a rapi­de­ment été consi­déré comme le match de l’année. Les deux phéno­mènes se sont rendus coup pour coup, pendant près de 5 heures et 20 minutes d’une inten­sité folle. Présent dans les gradins du court Arthur Ashe, Juan Martin Del Potro a forcé­ment apprécié le spec­tacle même s’il s’est permis d’émettre quelques critiques au cours d’une inter­view accordée à La Nación.

« Oui, j’au­rais aimé les affronter, mais ils sont en train de se former et de devenir de grands joueurs. J’ai vu le match entre Sinner et Alcaraz et je me suis dit : un joueur expé­ri­menté ou un des meilleurs joueurs pour­rait telle­ment les perturber… C’est un peu comme ce qui m’est arrivé lors de mes premiers matchs avec Federer : quand j’étais à l’aise, il commen­çait avec le slice, avec l’amortie, il frap­pait de telle ou telle façon, il frap­pait fort, il frap­pait lente­ment. Si vous regardez le match entre eux, il y avait une très forte inten­sité mais ils n’ont jamais varié : ils allaient toujours vers les lignes, pour voir qui était plus rapide et qui pouvait marquer le meilleur point. Mais il n’y a jamais eu de surprise à un moment clé, un slice, quelque chose de diffé­rent. Et je pense que ça fait partie de leur courbe d’ap­pren­tis­sage. Il s’agit de deux phéno­mènes », a souligné le vain­queur de l’US Open 2009.