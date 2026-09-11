Présent ces derniers jours à l’US Open où il a assisté à plusieurs matchs, Juan Martin Del Potro s’est longue­ment entre­tenu avec nos confrères espa­gnols de Marca où il a balayé l’ac­tua­lité du circuit.

Notamment inter­rogé sur les bles­sures de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’Argentin les a exhortés à écouter leurs corps et à ne pas répéter les même erreurs que lui.

« Le tennis est le sport le plus exigeant qui soit, d’autant plus qu’il y a des tour­nois presque chaque semaine. Et on le voit bien avec Carlitos qui fait une pause, tout comme Sinner. Le fait est que ces deux‐là sont telle­ment bons qu’ils peuvent s’arrêter pendant cinq ou six mois sans perdre de places au clas­se­ment ni beau­coup de points. J’ai entendu l’autre jour qu’Alcaraz avait déclaré qu’il allait jouer les tour­nois qui lui faisaient envie. Je pense que c’est une déci­sion intel­li­gente et que d’autres joueurs devraient suivre son exemple. La grande diffé­rence, c’est qu’à mon époque, quand je me bles­sais, manquer un ou deux tour­nois me faisait passer de la quatrième à la huitième ou à la dixième place du clas­se­ment. Aujourd’hui, avec Sinner et Alcaraz qui dominent le reste du circuit, il est très impor­tant qu’ils soient à l’écoute de leur corps. »