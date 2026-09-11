Accueil ATP

Del Potro sur les bles­sures de Sinner et Alcaraz : « Contrairement à mon époque, Jannik et Carlos peuvent se permettre d’ar­rêter de jouer pendant cinq ou six mois sans perdre de places au clas­se­ment ni beau­coup de points »

Par
Thomas S
-
1481

Présent ces derniers jours à l’US Open où il a assisté à plusieurs matchs, Juan Martin Del Potro s’est longue­ment entre­tenu avec nos confrères espa­gnols de Marca où il a balayé l’ac­tua­lité du circuit. 

Notamment inter­rogé sur les bles­sures de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’Argentin les a exhortés à écouter leurs corps et à ne pas répéter les même erreurs que lui. 

« Le tennis est le sport le plus exigeant qui soit, d’autant plus qu’il y a des tour­nois presque chaque semaine. Et on le voit bien avec Carlitos qui fait une pause, tout comme Sinner. Le fait est que ces deux‐là sont telle­ment bons qu’ils peuvent s’arrêter pendant cinq ou six mois sans perdre de places au clas­se­ment ni beau­coup de points. J’ai entendu l’autre jour qu’Alcaraz avait déclaré qu’il allait jouer les tour­nois qui lui faisaient envie. Je pense que c’est une déci­sion intel­li­gente et que d’autres joueurs devraient suivre son exemple. La grande diffé­rence, c’est qu’à mon époque, quand je me bles­sais, manquer un ou deux tour­nois me faisait passer de la quatrième à la huitième ou à la dixième place du clas­se­ment. Aujourd’hui, avec Sinner et Alcaraz qui dominent le reste du circuit, il est très impor­tant qu’ils soient à l’écoute de leur corps. »

Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 18:52

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥