Présent ces derniers jours à l’US Open où il a assisté à plusieurs matchs, Juan Martin Del Potro s’est longuement entretenu avec nos confrères espagnols de Marca où il a balayé l’actualité du circuit.
Notamment interrogé sur les blessures de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, l’Argentin les a exhortés à écouter leurs corps et à ne pas répéter les même erreurs que lui.
« Le tennis est le sport le plus exigeant qui soit, d’autant plus qu’il y a des tournois presque chaque semaine. Et on le voit bien avec Carlitos qui fait une pause, tout comme Sinner. Le fait est que ces deux‐là sont tellement bons qu’ils peuvent s’arrêter pendant cinq ou six mois sans perdre de places au classement ni beaucoup de points. J’ai entendu l’autre jour qu’Alcaraz avait déclaré qu’il allait jouer les tournois qui lui faisaient envie. Je pense que c’est une décision intelligente et que d’autres joueurs devraient suivre son exemple. La grande différence, c’est qu’à mon époque, quand je me blessais, manquer un ou deux tournois me faisait passer de la quatrième à la huitième ou à la dixième place du classement. Aujourd’hui, avec Sinner et Alcaraz qui dominent le reste du circuit, il est très important qu’ils soient à l’écoute de leur corps. »
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 18:52