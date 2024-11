Il y a ce que l’on voit sur le court, dans les tribunes, et ce qu’il se passe en coulisses.

À Roland‐Garros lors de la finale en 2021, Djokovic est mené deux sets à zéro face à Tsitsipas. Pour faire le point, il va aux vestiaires, et revient comme s’il est en mission.

C’est la même chose qui est arrivé à Juan Martin Del Potro en novembre 2016 pour la finale de la Coupe Davis. Lors de son entre­tien donné à la Nacion, il a bien voulu dire ce qu’il s’est réel­le­ment passé.

« Je pensais à tout ce qui m’ar­ri­vait. Je sors de la salle de bain, j’at­trape le lavabo, j’ouvre le robinet, je commence à me jeter de l’eau sur le visage, de l’eau, de l’eau. Je commence à décharger, à crier et je commence à me frapper au visage, à me frapper avec tout. Et Orsanic (NDRL : le capi­taine de l’equipe d’Argentine) avait peur. Dans un instant, j’at­tache à nouveau mon bandeau. Et c’est parti. Mes jambes ont commencé à réagir, les supports ont commencé à crier un peu plus et l’his­toire a changé. Et là, j’ai senti que non seule­ment j’al­lais gagner, mais que je n’étais pas fatigué et que je pouvais jouer cinq heures. »