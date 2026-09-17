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Del Potro très honnête avec Djokovic : « Même les grands joueurs comme lui doivent accepter cette réalité »

Par
Thomas S
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De passage à New‐York à l’oc­ca­sion de l’US Open, Juan Martin Del Potro a pris le temps de répondre aux ques­tions de plusieurs médias présents sur place, dont nos confrère du journal L’Équipe.

Et en tant que proche de Novak Djokovic, l’Argentin a été inter­rogé sur la forme actuelle du Serbe, éliminé dès le premier tour du tournoi new‐yorkais, ce qui ne lui était plus arrivé en Grand Chelem depuis plus de 20 ans. Et Delpo s’est montré à la fois honnête et réaliste. 

« Novak fait face à de nouvelles expé­riences. Il n’a jamais eu à gérer la fatigue sur le court ou une baisse de puis­sance dans son jeu. Mais c’est ce que même les grands joueurs doivent accepter à la fin. Pour moi, peu importe qu’il gagne ou non, la chance de le voir sur un court est déjà très spéciale. C’est la même chose avec Leo Messi. Ce sont deux immenses athlètes qui vont bientôt se retirer. Il faut conti­nuer d’en profiter et les célé­brer comme il se doit. Parce que le jour où ils s’ar­rê­te­ront, nous pleu­re­rons tous. »

Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 13:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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