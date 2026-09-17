De passage à New‐York à l’oc­ca­sion de l’US Open, Juan Martin Del Potro a pris le temps de répondre aux ques­tions de plusieurs médias présents sur place, dont nos confrère du journal L’Équipe.

Et en tant que proche de Novak Djokovic, l’Argentin a été inter­rogé sur la forme actuelle du Serbe, éliminé dès le premier tour du tournoi new‐yorkais, ce qui ne lui était plus arrivé en Grand Chelem depuis plus de 20 ans. Et Delpo s’est montré à la fois honnête et réaliste.

« Novak fait face à de nouvelles expé­riences. Il n’a jamais eu à gérer la fatigue sur le court ou une baisse de puis­sance dans son jeu. Mais c’est ce que même les grands joueurs doivent accepter à la fin. Pour moi, peu importe qu’il gagne ou non, la chance de le voir sur un court est déjà très spéciale. C’est la même chose avec Leo Messi. Ce sont deux immenses athlètes qui vont bientôt se retirer. Il faut conti­nuer d’en profiter et les célé­brer comme il se doit. Parce que le jour où ils s’ar­rê­te­ront, nous pleu­re­rons tous. »