Présent il y a quelques jours à Sao Paulo, au Brésil, à l’oc­ca­sion d’une exhi­bi­tion aux côtés de Diego Schwartzman, Andy Roddick et Fernando Meligeni, Juan Martin Del Potro s’est exprimé chez nos confrères de La Nacion.

Notamment inter­rogé sur la possi­bi­lité de voir un joueur sud‐américain remporter un tournoi du Grand Chelem dans les mois et les années à venir, l’Argentin ne s’est pas montré parti­cu­liè­re­ment confiant tout en insis­tant sur la persé­vé­rance face à des joueurs du calibre de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Ce n’est pas facile de remporter un Grand Chelem. Très peu d’entre nous ont réussi à s’im­poser face au Big 3 (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic) à leur époque, et je pense qu’au­jourd’hui, très peu pour­ront riva­liser avec (Jannik) Sinner et (Carlos) Alcaraz. Ils ont remporté les neuf derniers tour­nois du Grand Chelem et semblent dominer le reste du peloton. J’espère qu’un Latino‐Américain y parviendra. Cela fait déjà de nombreuses années. Il y a de bons joueurs argen­tins et il y a Fonseca, qui a besoin de temps et de matu­rité. Avant de battre Federer pour la première fois (en finale de l’US Open en 2009), j’avais perdu six fois contre lui. Avec Nadal et Djokovic, c’est pareil. C’est un processus. Il faut les affronter et perdre une, deux, trois fois, puis petit à petit, on apprend à connaître leur jeu et on prend confiance. »