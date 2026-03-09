Alors que le média Univers Tennis demandait il y a quelques mois à Jo‐Wilfried Tsonga si Alcaraz était plus fort que Federer, Nadal et Djokovic, le Français avait donné une réponse controversée : « On ne sait pas trop mais j’aurais aimé le voir gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au 3e tour, Murray en huitièmes, Novak en quarts, Roger en demies et Rafa en finale. »
Patrick Mouratoglou avait alors commenté cette déclaration en glissant un tacle à son compatriote : « Désolé Jo, mais je ne pense pas que tu aurais battu régulièrement Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime. Dire qu’Alcaraz et Sinner dominent autant car leurs adversaires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic leur enlève le crédit qu’ils méritent », en rajoutant même en commentaire : « le prime de Jo a duré seulement une saison. »
Dans le dernier épisode du podcast de Greg Rusedski, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien coach d’Andy Murray, Grigor Dimitrov, et actuel entraîneur de Jack Draper, Jamie Delgado, est plutôt allé dans le sens de Tsonga.
« Jannik et Carlos sont des joueurs incroyables et je pense qu’ils pourraient certainement rivaliser avec les quatre grands. Je pense néanmoins qu’il y a dix ans environ, le niveau était un peu élevé. Il y avait des joueurs comme Del Potro, Stan Wawrinka, Thomas Berdych. Je pense que ces joueurs représentaient une plus grande menace pour les quatre meilleurs que certains joueurs actuels. Il y a quelques années, j’avais l’impression que les 10 ou 15 meilleurs joueurs étaient plus forts qu’aujourd’hui. Mais je pense que le niveau général du circuit s’est amélioré. Un joueur classé 30e, 40e ou 50e au niveau mondial est meilleur aujourd’hui. Chaque match est très difficile dès le premier tour. Je ne sais pas si, il y a 10 ou 15 ans, le premier tour était parfois un peu plus facile pour les meilleurs joueurs. Je pense donc qu’il faut être à fond dès les premiers tours. Cela ne fait aucun doute. Mais en quarts et en demi‐finales, je pense qu’il y avait plus de danger et un peu plus de qualité avant. »
