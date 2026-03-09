Alors que le média Univers Tennis deman­dait il y a quelques mois à Jo‐Wilfried Tsonga si Alcaraz était plus fort que Federer, Nadal et Djokovic, le Français avait donné une réponse contro­versée : « On ne sait pas trop mais j’aurais aimé le voir gagner Roland‐Garros en battant Del Potro au 3e tour, Murray en huitièmes, Novak en quarts, Roger en demies et Rafa en finale. »

Patrick Mouratoglou avait alors commenté cette décla­ra­tion en glis­sant un tacle à son compa­triote : « Désolé Jo, mais je ne pense pas que tu aurais battu régu­liè­re­ment Draper, Rune, De Minaur, Fritz, Shelton ou Auger‐Aliassime. Dire qu’Alcaraz et Sinner dominent autant car leurs adver­saires sont plus faibles que ceux de Federer, Nadal et Djokovic leur enlève le crédit qu’ils méritent », en rajou­tant même en commen­taire : « le prime de Jo a duré seule­ment une saison. »

Dans le dernier épisode du podcast de Greg Rusedski, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien coach d’Andy Murray, Grigor Dimitrov, et actuel entraî­neur de Jack Draper, Jamie Delgado, est plutôt allé dans le sens de Tsonga.

« Jannik et Carlos sont des joueurs incroyables et je pense qu’ils pour­raient certai­ne­ment riva­liser avec les quatre grands. Je pense néan­moins qu’il y a dix ans environ, le niveau était un peu élevé. Il y avait des joueurs comme Del Potro, Stan Wawrinka, Thomas Berdych. Je pense que ces joueurs repré­sen­taient une plus grande menace pour les quatre meilleurs que certains joueurs actuels. Il y a quelques années, j’avais l’im­pres­sion que les 10 ou 15 meilleurs joueurs étaient plus forts qu’au­jourd’hui. Mais je pense que le niveau général du circuit s’est amélioré. Un joueur classé 30e, 40e ou 50e au niveau mondial est meilleur aujourd’hui. Chaque match est très diffi­cile dès le premier tour. Je ne sais pas si, il y a 10 ou 15 ans, le premier tour était parfois un peu plus facile pour les meilleurs joueurs. Je pense donc qu’il faut être à fond dès les premiers tours. Cela ne fait aucun doute. Mais en quarts et en demi‐finales, je pense qu’il y avait plus de danger et un peu plus de qualité avant. »