Andy Murray est l’un des grands perdants de la suspension actuelle du circuit. Le Britannique, absent depuis la Coupe Davis en novembre dernier, devait effectuer son retour à la compétition lors du Masters 1000 de Miami. « Nous nous sommes entraînés avec l’idée de revenir à Miami, a confié Jamie Delgado, l’entraîneur d’Andy Murray au site de l’ATP. Nous nous sommes ensuite préparés sur terre battue avant que le circuit soit totalement suspendu. Comme Andy avait retrouvé une meilleure condition physique, ce virus était la dernière chose que nous voulions. Il ne nous reste plus qu’à attendre que les restrictions soient levées. »

Le coach de l’ancien numéro 1 mondial veille surtout à ce que son joueur se maintienne en forme : « C’est une situation unique pour tout le monde. La seule chose à faire pour un joueur de tennis est de rester en forme, se tenir prêt car les choses pourraient changer et les tournois pourraient reprendre (…) Ici à Londres, tous les clubs et les terrains sont fermés, il est donc difficile de trouver un endroit où on peut frapper quelques balles. Andy n’a pas de court chez lui. Maintenant, il est vital qu’il ait toujours une raquette à la main, ne serait-ce que pour frapper une balle contre le mur et faire quelques services. Les blessures et les douleurs peuvent arriver s’il n’a pas joué depuis un certain temps. »