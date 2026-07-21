Accueil ATP

Délivré, Stefanos Tsitsipas annonce la couleur : « Cela me remplit de confiance et de rage de vaincre. Je veux pousser mon corps dans ses retranchements »

Par
Baptiste Mulatier
-
57

Grâce à sa victoire contre le Belge Raphaël Collignon (37e mondial) en finale de l’ATP 250 de Gstaad (6−4, 6–7 [3], 6–3), Stefanos Tsitsipas a décroché son premier titre depuis un an et demi, le précé­dent remon­tant à l’ATP 500 de Dubaï en février 2025. Il s’agit du 13e trophée de sa carrière sur le circuit principal.

Dans des propos relayés par L’Equipe après son sacre en Suisse, le Grec de 27 ans a fait part de son immense moti­va­tion pour la suite de la saison et de sa carrière.

« C’est une sensa­tion incroyable. Les trophées montrent la quan­tité du travail que l’on fournit. C’est un excellent indi­ca­teur pour savoir si l’on est sur la bonne voie. On ne peut pas soulever de trophées si on ne gagne pas régu­liè­re­ment. Avoir ce signal, être capable d’en­chaîner les victoires, cela me remplit de confiance et de rage de vaincre. Je veux en faire plus. Je veux pousser mon corps dans ses retranchements. »

Publié le mardi 21 juillet 2026 à 10:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥