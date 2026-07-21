Grâce à sa victoire contre le Belge Raphaël Collignon (37e mondial) en finale de l’ATP 250 de Gstaad (6−4, 6–7 [3], 6–3), Stefanos Tsitsipas a décroché son premier titre depuis un an et demi, le précé­dent remon­tant à l’ATP 500 de Dubaï en février 2025. Il s’agit du 13e trophée de sa carrière sur le circuit principal.

Dans des propos relayés par L’Equipe après son sacre en Suisse, le Grec de 27 ans a fait part de son immense moti­va­tion pour la suite de la saison et de sa carrière.

« C’est une sensa­tion incroyable. Les trophées montrent la quan­tité du travail que l’on fournit. C’est un excellent indi­ca­teur pour savoir si l’on est sur la bonne voie. On ne peut pas soulever de trophées si on ne gagne pas régu­liè­re­ment. Avoir ce signal, être capable d’en­chaîner les victoires, cela me remplit de confiance et de rage de vaincre. Je veux en faire plus. Je veux pousser mon corps dans ses retranchements. »