S’exprimant chez le media cana­dien TSN, Denis Shapovalov a voulu insister sur le fait que depuis le Covid, les balles de tennis ne sont vrai­ment plus les mêmes et que cette situa­tion lui porte préjudice.

« Tout a beau­coup ralenti ces deux dernières années. Après le Covid, les balles ont commencé à devenir beau­coup lentes. Malheureusement, cela ne profite pas aux joueurs comme moi et Félix (Auger‐Aliassime). J’ai dû devenir beau­coup plus patient et ajouter de la variété au jeu. Je ne peux plus frapper des coups puis­sants car ils ne sont pas aussi effi­caces, surtout si vous vous tenez loin de la ligne de fond. Il y a trois ou quatre ans, je pouvais rapi­de­ment passer de la défense à l’at­taque en utili­sant unique­ment ma puis­sance. Maintenant, nous devons plus construire. Tout le monde doit ajouter beau­coup de variété à son jeu. »