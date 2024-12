Au cours d’une conver­sa­tion avec Thanasi Kokkinakis et Dominic Thiem en marge de la « grande finale » de l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou, et qui aura lieu du 6 au 8 décembre à Londres, Denis Shapovalov a évoqué les nombreux messages de haine reçus sur Twitter suite à une prise de posi­tion sur l’af­faire Sinner.

Et le Canadien semble avoir encore du mal à réaliser.

Shapovalov, Kokkinakis and Thiem discuss Tennis Twitter 🤣 pic.twitter.com/jcyVKLtLiD — José Morgado (@josemorgado) December 4, 2024

« Sur Twitter, vous ne pouvez pas exprimer vos opinions sans que les gens ne perdent les pédales. On a l’im­pres­sion que les gens se contentent de haïr et que, quelle que soit votre opinion, ils se déchaînent. Vous ne pouvez pas avoir une conver­sa­tion normale. Parce que les gens ne peuvent pas répondre sans émotion. C’est quelque chose qui m’est arrivé avec les suppor­ters italiens lorsque j’ai fait un commen­taire sur l’af­faire Sinner. Cela n’avait rien à voir avec Jannik, pour moi c’était juste le prin­cipe que cela devrait être la même chose pour tous les joueurs, mais beau­coup de suppor­ters italiens ont perdu les pédales et sont devenus fous. »