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Denis Shapovalov est à bout : « Pourquoi tu me filmes quand je perds ? Range ta caméra »

Par
Thomas S
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Alors qu’il retrou­vait une surface qui lui plaît, ce lundi, à l’oc­ca­sion du premier tour de l’ATP 250 de Bois‐le‐Duc, aux Pays‐Bas, Denis Shapovalov, pas épargné par le tirage au sort, a concédé une cinquième défaite de rang, battu par Marin Cilic en trois sets. 

Dans une mauvaise spirale et visi­ble­ment très agacé après la rencontre, le Canadien a sèche­ment recadré le camé­raman qui le filmait à sa sortie du court. 

« Pourquoi tu me filmes quand je perds ? Pourquoi ? Range ta caméra, s’il te plaît », a lâché l’ac­tuel 42e mondial, auteur d’un début de saison plus que moyen avec 8 victoires pour 12 défaites. 

Publié le mardi 9 juin 2026 à 14:34

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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