Alors qu’il retrou­vait une surface qui lui plaît, ce lundi, à l’oc­ca­sion du premier tour de l’ATP 250 de Bois‐le‐Duc, aux Pays‐Bas, Denis Shapovalov, pas épargné par le tirage au sort, a concédé une cinquième défaite de rang, battu par Marin Cilic en trois sets.

Dans une mauvaise spirale et visi­ble­ment très agacé après la rencontre, le Canadien a sèche­ment recadré le camé­raman qui le filmait à sa sortie du court.

Shapovalov was not happy with the camera man after his loss to Cilic. He just cannot go back on the track recently. Maybe the grass season would help him to find his better form, after all, he is a Wimbledon 2021 semi­fi­na­list pic.twitter.com/sH22zrJLIq — First Serve (@1st_serve_news) June 9, 2026

« Pourquoi tu me filmes quand je perds ? Pourquoi ? Range ta caméra, s’il te plaît », a lâché l’ac­tuel 42e mondial, auteur d’un début de saison plus que moyen avec 8 victoires pour 12 défaites.