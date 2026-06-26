Grand fan de Roger Federer notam­ment grâce à son revers à une main, Denis Shapovalov est revenu sur son unique confron­ta­tion face au Suisse lors d’un entre­tien avec Sam Querrey pour le compte de l’ATP.

« Je n’ai affronté Roger qu’une seule fois et il s’est moqué de moi. À ses côtés, je me sentais comme un vrai débu­tant sur le court. Je l’ai affronté en demi‐finale à Miami, l’année suivant celle où le tournoi s’était déroulé dans le nouveau site. Je n’ai pas mal joué, mais il s’est tout simple­ment moqué de moi. »