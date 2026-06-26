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Denis Shapovalov sur Federer : « Je n’ai affronté Roger qu’une seule fois et il s’est amusé avec moi »

Par
Thomas S
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Grand fan de Roger Federer notam­ment grâce à son revers à une main, Denis Shapovalov est revenu sur son unique confron­ta­tion face au Suisse lors d’un entre­tien avec Sam Querrey pour le compte de l’ATP. 

« Je n’ai affronté Roger qu’une seule fois et il s’est moqué de moi. À ses côtés, je me sentais comme un vrai débu­tant sur le court. Je l’ai affronté en demi‐finale à Miami, l’année suivant celle où le tournoi s’était déroulé dans le nouveau site. Je n’ai pas mal joué, mais il s’est tout simple­ment moqué de moi. »

Publié le vendredi 26 juin 2026 à 17:30

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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