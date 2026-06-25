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Denis Shapovalov sur Rafael Nadal : « Quand je jouais contre lui, je savais ce qu’il allait faire et je savais comment le battre »

Par
Thomas S
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Peu de joueurs peuvent se targuer d’avoir battu Rafael Nadal à deux reprises au cours de leur carrière. Denis Shapovalov, actuel 41e mondial, en fait partie. 

Invité à revenir sur ses confron­ta­tions face à Federer, Nadal et Djokovic au cours d’un récent entre­tien avec Sam Querrey pour le compte de l’ATP, le Canadien, battu quatre fois en six confron­ta­tions par l’homme aux 14 Roland‐Garros, a révélé que ce dernier était le seul des membres du Big 3 contre qui il se sentait le plus à l’aise. 

« J’avais l’im­pres­sion que Rafa, quand il jouait trop bien, c’était vrai­ment trop fort. Mais je savais ce qu’il allait faire. Du coup, je savais en quelque sorte comment le mettre en diffi­culté et comment le battre. Et quand il faisait ce qu’il sait si bien faire, quand il exécu­tait bien ses coups, je ne pouvais rien y faire. Mais j’ai l’impression d’avoir eu beau­coup d’occasions contre lui. Je l’ai battu sur terre battue (à Rome, en 2022) l’année d’avant, je l’avais en quelque sorte dominé égale­ment à Rome (défaite 7–6 au troi­sième set). Et, évidem­ment, je l’ai battu à Montréal la première fois. C’est sans aucun doute celui contre qui j’ai eu le plus de succès. »

Publié le jeudi 25 juin 2026 à 16:56

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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