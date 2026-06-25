Peu de joueurs peuvent se targuer d’avoir battu Rafael Nadal à deux reprises au cours de leur carrière. Denis Shapovalov, actuel 41e mondial, en fait partie.

Invité à revenir sur ses confron­ta­tions face à Federer, Nadal et Djokovic au cours d’un récent entre­tien avec Sam Querrey pour le compte de l’ATP, le Canadien, battu quatre fois en six confron­ta­tions par l’homme aux 14 Roland‐Garros, a révélé que ce dernier était le seul des membres du Big 3 contre qui il se sentait le plus à l’aise.

« J’avais l’im­pres­sion que Rafa, quand il jouait trop bien, c’était vrai­ment trop fort. Mais je savais ce qu’il allait faire. Du coup, je savais en quelque sorte comment le mettre en diffi­culté et comment le battre. Et quand il faisait ce qu’il sait si bien faire, quand il exécu­tait bien ses coups, je ne pouvais rien y faire. Mais j’ai l’impression d’avoir eu beau­coup d’occasions contre lui. Je l’ai battu sur terre battue (à Rome, en 2022) l’année d’avant, je l’avais en quelque sorte dominé égale­ment à Rome (défaite 7–6 au troi­sième set). Et, évidem­ment, je l’ai battu à Montréal la première fois. C’est sans aucun doute celui contre qui j’ai eu le plus de succès. »