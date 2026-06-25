Peu de joueurs peuvent se targuer d’avoir battu Rafael Nadal à deux reprises au cours de leur carrière. Denis Shapovalov, actuel 41e mondial, en fait partie.
Invité à revenir sur ses confrontations face à Federer, Nadal et Djokovic au cours d’un récent entretien avec Sam Querrey pour le compte de l’ATP, le Canadien, battu quatre fois en six confrontations par l’homme aux 14 Roland‐Garros, a révélé que ce dernier était le seul des membres du Big 3 contre qui il se sentait le plus à l’aise.
« J’avais l’impression que Rafa, quand il jouait trop bien, c’était vraiment trop fort. Mais je savais ce qu’il allait faire. Du coup, je savais en quelque sorte comment le mettre en difficulté et comment le battre. Et quand il faisait ce qu’il sait si bien faire, quand il exécutait bien ses coups, je ne pouvais rien y faire. Mais j’ai l’impression d’avoir eu beaucoup d’occasions contre lui. Je l’ai battu sur terre battue (à Rome, en 2022) l’année d’avant, je l’avais en quelque sorte dominé également à Rome (défaite 7–6 au troisième set). Et, évidemment, je l’ai battu à Montréal la première fois. C’est sans aucun doute celui contre qui j’ai eu le plus de succès. »
Publié le jeudi 25 juin 2026 à 16:56