Joueur du circuit, classé 330e mondial, Corentin Denolly a été interrogé par nos confrères du journal Le Monde notamment concernant la décision qui pourrait être prise au sujet des points ATP. Le joueur tricolore pointe le flou qui entoure la future décision qui sera prise par l’ATP : « On se demande comment les points vont être redistribués, comment ça va se passer pour les joueurs qui avaient des points à défendre, si l’ATP va faire un effort financièrement car on est au chômage technique. Certes, on n’est pas salariés de l’ATP mais on fait partie quand même d’une association…«