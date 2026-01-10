Si le tennis a été très souvent animé par des duos de choc, McEnroe/Borg, Agassi/Sampras, Federer/Nadal, rare­ment le niveau de compli­cité affiché par deux cham­pion de cette trempe n’a atteint ses sommets de poli­ti­que­ment correct.

On en vient même à croire que Sinner et Alcaraz sont des amis de longue date qui ont « décidé » de se partager les titres du Grand Chelem entre deux exhi­bi­tions très lucratives.

Pour évoquer cette situa­tion, on parle d’une nouvelle géné­ra­tion, de la dicta­ture média­tique du poli­ti­que­ment correct et d’une mondia­li­sa­tion toujours plus importante.

Tout cela est un peu gênant comme les 2 millions de dollars versés à chaque joueur juste avant le début d’un tournoi du Grand Chelem dans le but d’of­frir un selfie géant au peuple koréen.

Si on revient en arrière, les deux monstres que sont Nadal et Federer n’ont jamais vrai­ment abusé de ce type de spec­tacle. Et quand ils l’ont fait, il y avait souvent une portée histo­rique ou un axe humanitaire.

En Corée, les deux ténors actuels ont tapé la balle d’un match spon­so­risé par un construc­teur « local » et on est presque certain que leur partie de tennis de table lors du média day risque de faire à terme plus de vues que leurs échanges sur un vrai court de tennis, tout est dit !