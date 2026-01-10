Si le tennis a été très souvent animé par des duos de choc, McEnroe/Borg, Agassi/Sampras, Federer/Nadal, rarement le niveau de complicité affiché par deux champion de cette trempe n’a atteint ses sommets de politiquement correct.
On en vient même à croire que Sinner et Alcaraz sont des amis de longue date qui ont « décidé » de se partager les titres du Grand Chelem entre deux exhibitions très lucratives.
Pour évoquer cette situation, on parle d’une nouvelle génération, de la dictature médiatique du politiquement correct et d’une mondialisation toujours plus importante.
Tout cela est un peu gênant comme les 2 millions de dollars versés à chaque joueur juste avant le début d’un tournoi du Grand Chelem dans le but d’offrir un selfie géant au peuple koréen.
Si on revient en arrière, les deux monstres que sont Nadal et Federer n’ont jamais vraiment abusé de ce type de spectacle. Et quand ils l’ont fait, il y avait souvent une portée historique ou un axe humanitaire.
En Corée, les deux ténors actuels ont tapé la balle d’un match sponsorisé par un constructeur « local » et on est presque certain que leur partie de tennis de table lors du média day risque de faire à terme plus de vues que leurs échanges sur un vrai court de tennis, tout est dit !
