AccueilLe blog de la rédac'Des exhibs à gogo, le duo Sinner-Alcaraz s'éloigne du "style" Federer-Nadal...
Le blog de la rédac'ATP

Des exhibs à gogo, le duo Sinner‐Alcaraz s’éloigne du « style » Federer‐Nadal…

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

-

492

Si le tennis a été très souvent animé par des duos de choc, McEnroe/Borg, Agassi/Sampras, Federer/Nadal, rare­ment le niveau de compli­cité affiché par deux cham­pion de cette trempe n’a atteint ses sommets de poli­ti­que­ment correct. 

On en vient même à croire que Sinner et Alcaraz sont des amis de longue date qui ont « décidé » de se partager les titres du Grand Chelem entre deux exhi­bi­tions très lucratives. 

Pour évoquer cette situa­tion, on parle d’une nouvelle géné­ra­tion, de la dicta­ture média­tique du poli­ti­que­ment correct et d’une mondia­li­sa­tion toujours plus importante.

Tout cela est un peu gênant comme les 2 millions de dollars versés à chaque joueur juste avant le début d’un tournoi du Grand Chelem dans le but d’of­frir un selfie géant au peuple koréen.

Si on revient en arrière, les deux monstres que sont Nadal et Federer n’ont jamais vrai­ment abusé de ce type de spec­tacle. Et quand ils l’ont fait, il y avait souvent une portée histo­rique ou un axe humanitaire.

En Corée, les deux ténors actuels ont tapé la balle d’un match spon­so­risé par un construc­teur « local » et on est presque certain que leur partie de tennis de table lors du média day risque de faire à terme plus de vues que leurs échanges sur un vrai court de tennis, tout est dit ! 

Publié le samedi 10 janvier 2026 à 10:15

Article précédent
Medvedev a de l’hu­mour : « Jusqu’à l’an dernier, lors de ma prépa­ra­tion, je cher­chais des solu­tions pour battre Sinner et Alcaraz. Vu mon niveau de 2025, ce n’était plus vrai­ment d’ac­tua­lité cet hiver »
Article suivant
Fonseca forfait de dernière minute à Adelaïde dévoile un secret : « Je suis né avec un problème de santé et parfois je ressens plus de douleur que d’autres »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.