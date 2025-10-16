Accueil6 Kings Slam"Des joueurs se sont rendus sur cette exhibition en Arabie Saoudite blessés...
6 Kings SlamATP

« Des joueurs se sont rendus sur cette exhi­bi­tion en Arabie Saoudite blessés et sachant qu’ils ne pouvaient pas jouer. Ce que nous voyons ne surprend personne », explique José Moron

Jean Muller
Par Jean Muller

-

1410
Screenshot

Tous les obser­va­teurs sont unanimes, la première journée de l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam, a été un vrai fiasco. Notre confrère espa­gnol, José Moron, a résumé en quelques mots ce qu’il s’est passé ce mercredi sur le court.

C’est d’au­tant plus navrant que ce genre d’évè­ne­ment existe aussi pour promou­voir le tennis. D’ailleurs, on aime­rait bien avoir les chiffres des audiences sur Netflix, car cela ne doit pas être terrible. Du coup, les mots de José sont encore plus efficaces.

« L’image de ces deux premiers matchs du Six Kings Slam est terrible.cDes joueurs qui se sont rendus à Riyad blessés et sachant qu’ils ne pour­raient pas concourir. Ce que nous voyons ne surprend personne. »

Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 11:14

Article précédent
Fritz : « J’ai le senti­ment que le Grand Chelem peut arriver à tout moment »
Article suivant
Sinner est presque prêt pour affronter Djokovic : « Nous sommes avant tout ici pour nous amuser »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.