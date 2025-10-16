Tous les observateurs sont unanimes, la première journée de l’exhibition, Six Kings Slam, a été un vrai fiasco. Notre confrère espagnol, José Moron, a résumé en quelques mots ce qu’il s’est passé ce mercredi sur le court.
C’est d’autant plus navrant que ce genre d’évènement existe aussi pour promouvoir le tennis. D’ailleurs, on aimerait bien avoir les chiffres des audiences sur Netflix, car cela ne doit pas être terrible. Du coup, les mots de José sont encore plus efficaces.
La imagen de estos dos primeros partidos de la Six Kings Slam es tremenda.— José Morón (@jmgmoron) October 15, 2025
Jugadores que han ido a Riyadh lesionados y sabiendo que no podían competir.
No sorprende a nadie lo que estamos viendo.
« L’image de ces deux premiers matchs du Six Kings Slam est terrible.cDes joueurs qui se sont rendus à Riyad blessés et sachant qu’ils ne pourraient pas concourir. Ce que nous voyons ne surprend personne. »
Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 11:14