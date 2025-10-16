Tous les obser­va­teurs sont unanimes, la première journée de l’ex­hi­bi­tion, Six Kings Slam, a été un vrai fiasco. Notre confrère espa­gnol, José Moron, a résumé en quelques mots ce qu’il s’est passé ce mercredi sur le court.

C’est d’au­tant plus navrant que ce genre d’évè­ne­ment existe aussi pour promou­voir le tennis. D’ailleurs, on aime­rait bien avoir les chiffres des audiences sur Netflix, car cela ne doit pas être terrible. Du coup, les mots de José sont encore plus efficaces.

La imagen de estos dos primeros partidos de la Six Kings Slam es tremenda.



Jugadores que han ido a Riyadh lesio­nados y sabiendo que no podían competir.



No sorprende a nadie lo que estamos viendo. — José Morón (@jmgmoron) October 15, 2025

« L’image de ces deux premiers matchs du Six Kings Slam est terrible.cDes joueurs qui se sont rendus à Riyad blessés et sachant qu’ils ne pour­raient pas concourir. Ce que nous voyons ne surprend personne. »