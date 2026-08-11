Carlos Alcaraz sera‐t‐il prêt à temps pour l’US Open ? Et surtout, prendra‐t‐il le risque de jouer le dernier Grand Chelem sans avoir disputé de match offi­ciel depuis avril dernier ? Ce sont les ques­tions que tout le monde se pose dans le monde du tennis.

Absent depuis quatre mois en raison d’une bles­sure au poignet droit, l’Espagnol a d’ores et déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati (13 au 23 août).

Mais il prépara acti­ve­ment son retour et pour­suit son entraî­ne­ment au sein de club à Murcie.

🎾 Carlos Alcaraz sigue con su puesta a punto. Esta vez, al aire libre, en su club.



📹 @clubcampomurcia pic.twitter.com/1zmRxpQMRw — Germán R. Abril (@gerebit0) August 11, 2026

Plusieurs vidéos ont circulé ce mardi sur les réseaux sociaux.

Alcaraz trai­ning today in Murcia ☀️🎾



A nearly 40°C heat index 🥵



🎥 @ALVAR0SANCHEZ pic.twitter.com/N7nj8DyMEI — Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) August 11, 2026

Carlos Alcaraz a un peu moins de trois semaines devant lui pour se préparer au mieux.