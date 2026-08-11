Carlos Alcaraz sera‐t‐il prêt à temps pour l’US Open ? Et surtout, prendra‐t‐il le risque de jouer le dernier Grand Chelem sans avoir disputé de match officiel depuis avril dernier ? Ce sont les questions que tout le monde se pose dans le monde du tennis.
Absent depuis quatre mois en raison d’une blessure au poignet droit, l’Espagnol a d’ores et déjà déclaré forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati (13 au 23 août).
Mais il prépara activement son retour et poursuit son entraînement au sein de club à Murcie.
🎾 Carlos Alcaraz sigue con su puesta a punto. Esta vez, al aire libre, en su club.— Germán R. Abril (@gerebit0) August 11, 2026
📹 @clubcampomurcia pic.twitter.com/1zmRxpQMRw
Plusieurs vidéos ont circulé ce mardi sur les réseaux sociaux.
Alcaraz training today in Murcia ☀️🎾— Alcaraz Updates🐝 (@alcarazzupdates) August 11, 2026
A nearly 40°C heat index 🥵
🎥 @ALVAR0SANCHEZ pic.twitter.com/N7nj8DyMEI
Carlos Alcaraz a un peu moins de trois semaines devant lui pour se préparer au mieux.
Publié le mardi 11 août 2026 à 12:58