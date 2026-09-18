Cela faisait un petit moment que l’on n’avait plus vraiment de nouvelles du numéro un mondial, Jannik Sinner.
L’Italien semble toutefois revenir progressivement en pleine forme et s’entraîne désormais de nouveau avec plusieurs joueurs du circuit. Ce vendredi, c’était au tour du Polonais Hubert Hurkacz de partager une séance avec lui.
Comme l’a rapporté l’un de ses comptes de fans, les deux hommes se sont entraînés ensemble à Monaco dans la journée.
Un nouveau signe encourageant concernant l’état de forme de Sinner, qui semble monter progressivement en puissance à l’entraînement. Reste désormais à voir quand l’Italien décidera de retrouver officiellement la compétition.
Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 17:05