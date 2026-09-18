Cela faisait un petit moment que l’on n’avait plus vrai­ment de nouvelles du numéro un mondial, Jannik Sinner.

L’Italien semble toute­fois revenir progres­si­ve­ment en pleine forme et s’entraîne désor­mais de nouveau avec plusieurs joueurs du circuit. Ce vendredi, c’était au tour du Polonais Hubert Hurkacz de partager une séance avec lui.

Comme l’a rapporté l’un de ses comptes de fans, les deux hommes se sont entraînés ensemble à Monaco dans la journée.

Jannik Sinner and Hubert Hurkacz trai­ning on monday in Montecarlo 🦊❤️



📸 IMAGO pic.twitter.com/hIAfYKFK8e — jannik sinner files (@jannik_files) September 18, 2026

Un nouveau signe encou­ra­geant concer­nant l’état de forme de Sinner, qui semble monter progres­si­ve­ment en puis­sance à l’entraînement. Reste désor­mais à voir quand l’Italien déci­dera de retrouver offi­ciel­le­ment la compétition.