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Des nouvelles de Jannik Sinner avec Hubert Hurkacz !

Par
Antoine Trupiano
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Cela faisait un petit moment que l’on n’avait plus vrai­ment de nouvelles du numéro un mondial, Jannik Sinner.

L’Italien semble toute­fois revenir progres­si­ve­ment en pleine forme et s’entraîne désor­mais de nouveau avec plusieurs joueurs du circuit. Ce vendredi, c’était au tour du Polonais Hubert Hurkacz de partager une séance avec lui.

Comme l’a rapporté l’un de ses comptes de fans, les deux hommes se sont entraînés ensemble à Monaco dans la journée.

Un nouveau signe encou­ra­geant concer­nant l’état de forme de Sinner, qui semble monter progres­si­ve­ment en puis­sance à l’entraînement. Reste désor­mais à voir quand l’Italien déci­dera de retrouver offi­ciel­le­ment la compétition.

Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 17:05

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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