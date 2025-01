Coach de la joueuse améri­caine, Varvara Lepchenko, 128e mondiale à 38 ans, Ronald Agenor profite de sa présence en Australie pour rédiger quelques chroniques.

Présent au bord du court lors de l’en­trai­ne­ment entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, l’an­cien 22e joueur mondial est passé du stade de l’ad­mi­ra­tion à une forme de sidé­ra­tion quand les deux cham­pions ont décidé de s’échauffer à la volée.

« J’ai été scotché à mon siège pour admirer les belles frappes des deux côtés, les deux stars frap­pant l’un plus fort que l’autre et en me deman­dant lequel des deux aura le bras dans le plâtre après l’en­trai­ne­ment. Cette impres­sion d’ai­sance asso­ciée à une force totale a très vite disparu dès que les deux joueurs sont venus s’échauffer à la volée, ce qui me récon­forte dans mon idée que beau­coup de joueurs de ma géné­ra­tion seraient comme des pois­sons dans l’eau aujourd’hui. Il faut bien se rendre compte que les grands volleyeurs n’existent plus aujourd’hui. »