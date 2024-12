S’il est descendu à la 414e place mondiale, à l’âge de 35 ans, Benoît Paire reste confiant. Il s’est entraîné avec Laurent Lokoli, à qui il a fait part de sa moti­va­tion pour la saison à venir sur sa chaîne Youtube.

« Je vais bien, en pleine forme. Je n’ai plus de bles­sures, la tête est à l’en­droit donc prêt pour repartir pour une nouvelle saison. Je m’en­traîne bien depuis un moment donc j’ai hâte de reprendre les tour­nois et la compé­ti­tion. On (Lokoli et Paire) avait commencé l’année à Nouméa ensemble, on avait bien rigolé et on jouait bien au tennis. Après, les bles­sures nous ont fait du mal. Je suis prêt à repartir, retourner au combat. Je suis loin au clas­se­ment mais ça va vite. Il suffit de rega­gner quelques matchs, un tournoi, et c’est reparti. L’année a été très diffi­cile avec les bles­sures mais prêt à repartir sur de bonnes bases, et se battre. »