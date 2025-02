Diego Schwartzman vit ses premiers jours de retraité avec tran­quillité, et il peut désor­mais s’adonner à quelques révé­la­tions sur sa carrière. Il n’a d’ailleurs pas tardé à dévoilé le nom de celui qu’il respec­tait le plus parmi Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Bien qu’il ait adulé le Serbe pour ses actions en dehors des courts, c’est tout de même l’Espagnol qui a ses faveurs.

“I think Rafa, of the 3, is the one who commands the most respect when you enter the court. It’s like you enter the court a little more defeated. »



~ Diego Schwartzman



