Pour avoir apporté son soutien aux mani­fes­ta­tions étudiantes déclen­chées par un acci­dent mortel dans une gare, qui avait coûté la vie à seize personnes en novembre 2024, Novak Djokovic s’est mis à dos le président serbe Aleksandar Vucic et a décidé quitter Belgrade.

Installé depuis plusieurs mois à Athènes, en Grèce, avec sa famille, l’homme 24 titres du Grand Chelem avait été invité, peu de temps après son arrivée, à dîner par Stefanos Tsitsipas, qui a raconté ce moment très spécial dans des propos relayés par le Greek City Times.

« Je l’ai évidem­ment invité. Nous avons passé un agréable dîner de deux heures. J’étais très curieux d’ap­prendre de lui. Je suis vrai­ment curieux d’en savoir plus sur sa carrière, sur les leçons qu’il a tirées tout au long de sa carrière, sur ses soins médi­caux, sur tout ce qu’il fait. Et j’ai tiré beau­coup d’en­sei­gne­ments de cette conver­sa­tion. C’est un homme très inté­res­sant avec qui discuter en profon­deur. J’ai vrai­ment pris beau­coup de plaisir à passer du temps avec lui. »