Pour avoir apporté son soutien aux manifestations étudiantes déclenchées par un accident mortel dans une gare, qui avait coûté la vie à seize personnes en novembre 2024, Novak Djokovic s’est mis à dos le président serbe Aleksandar Vucic et a décidé quitter Belgrade.
Installé depuis plusieurs mois à Athènes, en Grèce, avec sa famille, l’homme 24 titres du Grand Chelem avait été invité, peu de temps après son arrivée, à dîner par Stefanos Tsitsipas, qui a raconté ce moment très spécial dans des propos relayés par le Greek City Times.
« Je l’ai évidemment invité. Nous avons passé un agréable dîner de deux heures. J’étais très curieux d’apprendre de lui. Je suis vraiment curieux d’en savoir plus sur sa carrière, sur les leçons qu’il a tirées tout au long de sa carrière, sur ses soins médicaux, sur tout ce qu’il fait. Et j’ai tiré beaucoup d’enseignements de cette conversation. C’est un homme très intéressant avec qui discuter en profondeur. J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir à passer du temps avec lui. »
Publié le lundi 16 février 2026 à 12:29