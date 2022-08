Diabétique depuis l’âge de 4 ans, Zverev se confie et lance sa fondation : « Je veux montrer qu’on peut aller très loin avec cette maladie »

Alors qu’il est en pleine réédu­ca­tion suite à sa rupture liga­men­taire contractée lors du quart de finale de Roland‐Garros face à Rafael Nadal, Alexander Zverev a fait une annonce ce samedi qui va en étonner plus d’un.

En effet, le joueur alle­mand, cham­pion olym­pique il y a quasi­ment un an jour pour jour, a révélé publi­que­ment être atteint de diabète dans le cadre du lance­ment de sa fonda­tion, la « Alexander Zverev Foundation ». Le but étant de venir en aide aux personnes atteintes de cette maladie, notam­ment celles qui n’ont pas accès aux soins nécessaires.

« Quand j’étais petit, je n’y pensais pas beau­coup, puis de plus en plus. Je veux montrer qu’on peut aller très loin avec cette maladie. Maintenant, bien des années plus tard et aussi avec les succès derrière moi, je me sens à l’aise et assez confiant pour rendre cette initia­tive publique. Je suis dans la posi­tion privi­lé­giée de vivre la vie que j’ai toujours voulue. Mon objectif était de jouer au tennis, de voyager dans des tour­nois du monde entier et d’être l’un des meilleurs joueurs de tennis de la planète. Ce que j’ai réalisé, c’est prin­ci­pa­le­ment grâce à mes parents et mon frère, qui m’ont toujours soutenu incon­di­tion­nel­le­ment et conti­nuent de le faire. »