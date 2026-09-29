Le nouveau forfait de Jannik Sinner, sur l’ATP 500 de Pékin, fait beaucoup parler en Italie et fait monter l’inquiétude auprès des fans comme des observateurs.
C’est notamment le cas de l’ancien joueur du circuit, Diego Nargiso (67e mondial en 1988) qui s’est exprimé au sujet de la blessure au genou du numéro 1 mondial dans les colonnes de Tuttosport. Extrait.
« S’il s’agissait d’une simple inflammation, serait‐elle déjà passée ? « Si, au bout de deux mois et demi, nous en sommes toujours là, cela signifie qu’il y a quelque chose de plus : soit c’est chronique, soit c’est structurel. Une inflammation peut résulter d’une surcharge, mais la surcharge a toujours une cause, un déséquilibre entre les os, les tendons, les ligaments et les muscles. Si un élément ne fonctionne pas comme il le devrait, un autre en fait les frais : le tendon, le ligament, dans le pire des cas l’os, avec des œdèmes ou des fractures de stress ». Qu’est-ce qui a bien pu provoquer ce déséquilibre chez un athlète comme Sinner ? « Je ne peux qu’émettre des hypothèses. Son style de jeu implique des glissades très marquées lors des récupérations, ce qui génère des surcharges importantes. Normalement, celles‐ci devraient être absorbées par les muscles, mais le physique de Jannik n’est pas particulièrement musclé ; ce sont donc les articulations, les tendons et les ligaments qui en font les frais. Le muscle sert justement à soutenir l’articulation et à absorber une grande partie de l’effort, en particulier au niveau du genou. »
Publié le mardi 29 septembre 2026 à 18:11