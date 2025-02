A peine sa carrière terminée, Diego a déjà trouvé une nouvelle mission. Quand on aime comme lui le tennis à ce point, il était logique qu’il veuille rester dans cette famille.

« J’aimerais être présent dans l’évo­lu­tion de ce sport. Je pense qu’il est néces­saire de faire face à des chan­ge­ments qui moder­nisent le tennis, qui donnent aux joueurs la liberté de concourir dans d’autres types de formats plus dyna­miques et qui attirent les jeunes. Je prévois qu’au cours de la prochaine décennie, le tennis évoluera beau­coup dans cette direc­tion et je consi­dère que les joueurs doivent avoir un plus grand pouvoir d’influence »