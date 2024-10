Invité à dési­gner l’ad­ver­saire le plus dur qu’il a eu à affronter depuis le début de sa carrière, Diego Schwartzman, qui prendra sa retraite en février prochain à l’issue du tournoi de Buenos Aires, chez lui, en Argentine, a sorti le nom de l’ac­tuel numéro 1 mondial.

« Choisissons l’un des nouveaux. Je pense à Sinner. J’ai joué contre lui quelques fois. Il n’était même pas encore dans le top 10 et je me disais : ‘Allez, c’est quoi ce mec ? Les glis­sades, la puis­sance, les mouve­ments, tout. Je me disais… effrayant. C’est fou. Nous avons joué contre Novak, Roger et Rafa. Ce sont les meilleurs joueurs du monde. Mais Sinner et Alcaraz, ce qu’ils font avec leur corps, c’est de la folie. »