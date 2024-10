Récemment le joueur argentin a bien « allumé » les trico­lores en expli­quant qu’ils n’étaient pas vrai­ment polis, mais visi­ble­ment ils ne sont pas les seuls.

Il y a notam­ment un Américain qui s’est distingué aussi dans cette atti­tude mais Diego a préféré lancer une devi­nette plutôt que le dési­gner et l’énigme est diffi­cile à résoudre.

« Dans les vestiaires, ll y avait un Américain qui s’est comporté de la même manière, je ne dirai pas qui exac­te­ment. Mais si vous avez besoin d’un indice, je peux vous dire qu’il va bien et que je l’ai battu deux fois »

Cet indice nous amène à penser à un duo de choc puisque Diego a dominé deux fois Taylor Fritz et Frances Tiafoe, mais comme Diego parle au passé, il faut sûre­ment sortir les livres d’his­toire et là, on cale.…