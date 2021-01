Il a beau être bien établi parmi les meilleurs joueurs du monde, Diego Schwartzman vient de loin. Au sens propre comme au figuré. Dans un entretien accordé au journal argentin la Nacion, le 9ème joueur mondial est longuement revenu sur les différences pouvant exister entre les joueurs européens et sud-américains.

« Les limites que nous avons nous renforcent mentalement. Géographiquement, les joueurs sud-américains partent désavantagés, car le tennis est centralisé en Europe. Notre trajectoire, comparée à celle d’un Européen, est différente. La fatigue physique et mentale est bien plus grande. Cela ne signifie pas que nous ne jouons pas dans les mêmes conditions en compétition, mais par contre notre carrière peut être plus courte. Aujourd’hui un Européen peut jouer jusqu’à ses 37 ans, mais je vois qu’il est impossible pour moi de maintenir ce niveau d’intensité jusqu’à cet âge, peu importe à quel point je me sens bien en ce moment.«