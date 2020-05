Sur le site de sport serbe Blick, la maman de Novak Djokovic comme elle l’avait déja fait par le passé, s’est un peu lâchée concernant Roger Federer.

Visiblement, elle a du mal à accepter que le Suisse soit constamment soutenu sur tous les courts de la planète. Et si quelques fois, elle arrive à se contenir, elle a avoué que la dernière finale à Wimbledon a été presque insoutenable : « Nous n’étions qu’une poignée dans le stade à encourager Novak… Et cela m’énervait d’autant plus que je trouvais que Federer était quelque peu arrogant… ». Une phrase qui risque bien de faire le tour du monde….