Présent lors de la pres­ti­gieuse céré­monie des trophées Laureus à Madrid, où il a vu le perchiste Armand Duplantis remporter le prix du meilleur sportif de l’année, caté­gorie dans laquelle il était nommé, Carlos Alcaraz s’est monté plutôt positif sur son état physique.

🗣️Alcaraz : “Creo y confió en que no va a ser nada grave. Mañana me hago pruebas, mis sensa­ciones son posi­tivas”.@carlosalcaraz se reali­zará mañana pruebas para descartar posibles lesiones y poder jugar el Mutua Madrid Open. pic.twitter.com/FA5I6TY8NO — Teledeporte (@teledeporte) April 21, 2025

« La vérité, c’est que je vais bien. Rien d’anormal après deux semaines avec dix matchs en douze jours et sans beau­coup de temps pour récu­pérer. Le corps vous envoie de petits signaux et je pense et j’es­père que ce n’est rien de grave. Demain (lundi), je passe des examens, on verra bien, mais j’ai de bonnes sensa­tions. Aujourd’hui (dimanche), j’ai vu le kiné­si­thé­ra­peute et j’ai remarqué des choses posi­tives, donc on verra bien », a déclaré l’Espagnol au micro de la Teledeporte, après être apparu diminué lors de sa finale perdue contre Holger Rune à Barcelone dimanche.

Alcaraz devrait rapi­de­ment prendre une déci­sion concer­nant sa parti­ci­pa­tion au Masters 1000 de Madrid (23 avril au 4 mai).