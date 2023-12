Le Bulgare a réalisé une belle saison 2023. Il finit 14ème à l’ATP avec une finale en Masters 1000 à Paris, battu par Djokovic.

Pour Gulf News, Grigor a fait un petit bilan tout en se proje­tant sur la saison à venir. Il a notam­ment précisé qu’il ne voulait surtout pas comparer Nole à Carlos, que cela n’avait pas vrai­ment de sens.

« Il n’y a rien à comparer, ce sont des joueurs complè­te­ment diffé­rents, des géné­ra­tions diffé­rentes. Ils ont joué diffé­rem­ment et ont fait des choses diffé­rentes, mais ils ont été les deux meilleurs joueurs du monde, avec quelques autres. Voilà où nous en sommes aujourd’hui et l’année prochaine, ce sera encore plus passionnant »