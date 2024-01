Superbe vain­queur du tournoi de Brisbane, Grigor Dimitrov nous a proposé un vrai récital et un vrai festival sur son côté revers où il a confirmé qu’il possé­dait une tech­nique proche de celle du Maestro Roger Federer.

Lors de sa confé­rence de presse après avoir soulevé le 9ème de sa carrière, le Bulgare a égale­ment donné son avis concer­nant le forfait de Rafael Nadal.

Le moins que l’on puisse dire c’est que Grigor a été vrai­ment touché par cette annonce.

« C’est la pire chose qui puisse arriver. J’espère que ce n’est pas trop grave. Je me suis entrainé cette semaine avec lui et il était bien. J’aime vrai­ment le voir jouer, que ce soit à l’en­traî­ne­ment ou en match. Evidemment je suppose qu’il doit être vrai­ment déçu, main­te­nant faut qu’il prenne le temps de se réta­blir et j’es­père vrai­ment qu’il reviendra au moins pour la terre battue »