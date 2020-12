Toujours affuté, rarement blessé, Grigor Dimitrov est un des joueurs les plus « physiques » du circuit. Il est assez rare de voir le Bulgare hors de forme ou fatigué lors d’un match. Dans des propos rapportés par Essentially, l’actuel 29e mondial a détaillé son régime alimentaire.

« Pendant les tournois et avant les tournois, j’essaie toujours de manger un peu plus sainement que d’habitude, une nourriture plus basique. Ne mélangez jamais les aliments et sans gluten bien sûr, 3 à 4 jours avant. Mais rien de trop extrême. J’aime le poisson. Deux fois par semaine, prenez de la viande. J’aime vraiment le sucre ; les biscuits aux pépites de chocolat, la crème glacée, le chocolat de base. J’adore, mais je ne suis pas dépendant dans la mesure où je me dis : « Oh mon Dieu, j’ai besoin de l’avoir sinon je vais commencer à trembler ». Pendant les tournois, je suis très discipliné », a déclaré un Dimitrov toujours aussi bon communicant.