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Dimitrov est complè­te­ment à la dérive…et ça fait mal…

Par
Jean Muller
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Ce n’est pas vrai­ment une bonne nouvelle pour le tennis et le circuit. Grigor Dimitrov, âgé de 34 ans s’en­fonce dans une crise de confiance qui devrait l’in­citer forte­ment à bientôt rangé sa raquette dans son placard. 

Dominé au chal­lenger de Bordeaux en deux manches (7−6, 7–6) par l’Américain Martin Damm (115ème), il a donc concédé sa 6ème défaites de suite. Son bilan 2026 est pour le moment assez catas­tro­phique avec seule­ment deux victoires pour neuf défaites cette saison. 

La seule infor­ma­tion réjouis­sante concer­nant ses fans, c’est qu’il sera visible à Roland‐Garros en quali­fi­ca­tions, peut‐être que ce sera pour lui une occa­sion de remonter la pente. Ce que l’on espère tant le jeu du Bulgare est un monu­ment avec un revers à une main et l’en­semble des varia­tions qu’il a toujours proposés. Loin de ces joueurs qui nous gavent d’un jeu puis­sant où seule une frappe lourde est sensée faire la différence.

Publié le jeudi 14 mai 2026 à 09:15

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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