Ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour le tennis et le circuit. Grigor Dimitrov, âgé de 34 ans s’enfonce dans une crise de confiance qui devrait l’inciter fortement à bientôt rangé sa raquette dans son placard.
🗓️ Lundi 7 juillet 2025— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 13, 2026
📍 Wimbledon, 1⁄8 de finale
🚑 Grigor Dimitrov 🇧🇬 est contraint à l’abandon alors qu’il mène 2 sets à 0 face à Jannik Sinner 🇮🇹
Depuis ?
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➡️ 3 victoires, 10 défaites, 1 WO
📉 De N°21 à N°169 pic.twitter.com/IYkXgUHVcW
Dominé au challenger de Bordeaux en deux manches (7−6, 7–6) par l’Américain Martin Damm (115ème), il a donc concédé sa 6ème défaites de suite. Son bilan 2026 est pour le moment assez catastrophique avec seulement deux victoires pour neuf défaites cette saison.
La seule information réjouissante concernant ses fans, c’est qu’il sera visible à Roland‐Garros en qualifications, peut‐être que ce sera pour lui une occasion de remonter la pente. Ce que l’on espère tant le jeu du Bulgare est un monument avec un revers à une main et l’ensemble des variations qu’il a toujours proposés. Loin de ces joueurs qui nous gavent d’un jeu puissant où seule une frappe lourde est sensée faire la différence.
Publié le jeudi 14 mai 2026 à 09:15