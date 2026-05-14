Ce n’est pas vrai­ment une bonne nouvelle pour le tennis et le circuit. Grigor Dimitrov, âgé de 34 ans s’en­fonce dans une crise de confiance qui devrait l’in­citer forte­ment à bientôt rangé sa raquette dans son placard.

🗓️ Lundi 7 juillet 2025

📍 Wimbledon, 1⁄ 8 de finale

🚑 Grigor Dimitrov 🇧🇬 est contraint à l’abandon alors qu’il mène 2 sets à 0 face à Jannik Sinner 🇮🇹



Depuis ?

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➡️ 3 victoires, 10 défaites, 1 WO

📉 De N°21 à N°169 pic.twitter.com/IYkXgUHVcW — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) May 13, 2026

Dominé au chal­lenger de Bordeaux en deux manches (7−6, 7–6) par l’Américain Martin Damm (115ème), il a donc concédé sa 6ème défaites de suite. Son bilan 2026 est pour le moment assez catas­tro­phique avec seule­ment deux victoires pour neuf défaites cette saison.

La seule infor­ma­tion réjouis­sante concer­nant ses fans, c’est qu’il sera visible à Roland‐Garros en quali­fi­ca­tions, peut‐être que ce sera pour lui une occa­sion de remonter la pente. Ce que l’on espère tant le jeu du Bulgare est un monu­ment avec un revers à une main et l’en­semble des varia­tions qu’il a toujours proposés. Loin de ces joueurs qui nous gavent d’un jeu puis­sant où seule une frappe lourde est sensée faire la différence.