Blessé à Wimbledon alors qu’il menait deux manches à zéro face à Sinner, Grigor qui reste un monument du tennis notamment avec son coup droit à une main est à nouveau apte au service comme il l’a expliqué à Ubitennis.
« Mes pectoraux vont bien. Je peux faire des pompes. C’est agréable de se sentir un peu plus fort à nouveau. J’ai eu le temps de reconstruire mon physique. J’ai traversé des moments douloureux. Pour le haut du corps, ça n’a jamais été facile. Je n’étais pas sûr de pouvoir retrouver ma pleine puissance au service et mes coups droits percutants. Petit à petit… Je me suis dit que j’avais encore le temps et que je restais motivé. Je suis très satisfait du travail accompli en salle de sport »
Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 10:02