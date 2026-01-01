AccueilATPDimitrov est un autre homme : "Mes pectoraux vont bien. Je peux...
Dimitrov est un autre homme : « Mes pecto­raux vont bien. Je peux faire des pompes. C’est agréable de se sentir un peu plus fort à nouveau »

Jean Muller
Par Jean Muller

Blessé à Wimbledon alors qu’il menait deux manches à zéro face à Sinner, Grigor qui reste un monu­ment du tennis notam­ment avec son coup droit à une main est à nouveau apte au service comme il l’a expliqué à Ubitennis.

« Mes pecto­raux vont bien. Je peux faire des pompes.  C’est agréable de se sentir un peu plus fort à nouveau. J’ai eu le temps de recons­truire mon physique. J’ai traversé des moments doulou­reux. Pour le haut du corps, ça n’a jamais été facile. Je n’étais pas sûr de pouvoir retrouver ma pleine puis­sance au service et mes coups droits percu­tants. Petit à petit… Je me suis dit que j’avais encore le temps et que je restais motivé.  Je suis très satis­fait du travail accompli en salle de sport »

Publié le jeudi 1 janvier 2026 à 10:02

