Dans une vidéo produite par l’ATP, Grigor Dimitrov s’est lancé dans une lettre ouverte au tennis. Et malgré les moments diffi­ciles, le Bulgare de 33 ans déclare son amour à son sport.

Una carta de amor al tenis…



« Je te serai toujours recon­nais­sant pour ce que tu as donné à mon cœur. Cher tennis, c’est une longue histoire d’amour que nous avons. Nous avons fait connais­sance à l’âge de 3 ans avec une toute petite raquette que ma mère m’avait offerte. Ma première inter­ac­tion avec toi a eu lieu lorsque je frap­pais un mur très cassé dans mon village. Notre aven­ture a pris un tour­nant lorsque je suis entré sur le terrain avec mon père, qui m’a appris à jouer. Nos années ont été pleines de défaites, de moments doulou­reux, d’ex­ci­ta­tion et de grands moments. Ce fut un véri­table coup de foudre. Je me souviens qu’à l’âge de 11 ans, j’ai gagné un tournoi en France. Je regar­dais le trophée à la maison, mes parents sont rentrés et j’ai dit : ‘C’est ce que je veux faire’ »