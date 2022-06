Après sa défaite au Queen’s face à Botic Van De Zandschulp, le Bulgare a fait une sortie média­tique surprise sur le sujet des tour­nois du Grand Chelem. Comme Grigor est très sincère, on peut y voir de l’am­bi­tion ou alors l’ap­pli­ca­tion d’une nouvelle version de la méthode coué.

« Oui, je pense toujours que je peux gagner un Grand Chelem. J’y ai cru plusieurs fois. Lors des derniers tour­nois du Grand Chelem, j’ai obtenu de bons résul­tats. Maintenant, malheu­reu­se­ment, je dois affronter de très, très bons joueurs au deuxième ou au troi­sième tour. Cependant, je pense toujours qu’il y a beau­coup de choses à venir. Je pense que je peux conti­nuer à jouer et main­tenir ce niveau. Qui sait quand et où cela pour­rait arriver ? Nous savons à quel point tout peut devenir impré­vi­sible, comment tout peut changer d’une semaine à l’autre, je suis sur le circuit depuis 13 ans, ce qui montre une certaine constance, je dirais », a affirmé le Bulgare qui semble confondre le circuit et les quatre tour­nois du Grand Chelem où trouver un vain­queur « surprise » depuis vingt ans est assez compliqué.