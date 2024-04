Malgré la véri­table leçon reçue face à Jannik Sinner, Grigor Dimitrov a expliqué que celui qui pour l’ins­tant l’avait le plus fait souf­frir était un certain joueur suisse retraité depuis quelques temps.

« Pour moi, le joueur le plus diffi­cile à affronter à son meilleur niveau était Roger Federer. Mais c’est aussi très amusant. Je me souviens à Wimbledon, une fois j’ai voulu dispa­raître. Je n’ai pas encore eu ce senti­ment contre d’autres joueurs. C’est proba­ble­ment le joueur contre lequel j’ai le plus souffert »

Il est vrai que Grigor a affronté 8 fois le Suisse, il a perdu 7 fois et notam­ment à Wimbledon en 2017 : 6–4, 6–2, 6–4. En revanche leur dernier duel a tourné en faveur du Bulgare en quart de finale de l’US Open 2019 : 3–6, 6–3, 3–6, 6–4, 6–2.