Qualifié pour les quarts de finale du tournoi d’Acapulco après sa victoire sur Kecmanovic (6–4, 6–2), Grigor Dimitrov s’est longue­ment confié sur le podcast d’Eurosport, Player’s Voice. Le Bulgare aborde diffé­rents sujets comme son infec­tion au Covid‐19, sa famille, son pays ou encore sa retraite. Pas encore âgé de 30 ans, le 16e joueur mondial estime qu’il lui reste encore du temps même s’il sait perti­nem­ment que rien ne dure. Un Grigor un brin philosophe…

« Physiquement, je me sens bien, menta­le­ment je n’ai pas l’im­pres­sion d’avoir 30 ans, ce qui est une bonne chose mais j’ai quand même l’impression que je suis en train de mûrir. Alors qui sait ce qui va se passer ? Seul le temps nous le dira. J’adorerais conti­nuer à jouer au plus haut niveau aussi long­temps que mon corps me le permettra. Cependant, le tennis n’est qu’une acti­vité tempo­raire, il ne le sera pas pour toujours. Nous sommes des athlètes et chaque athlète a une date d’ex­pi­ra­tion, c’est comme ça. En ce moment, nous ne faisons que vivre notre rêve, mais après ça, la vraie vie commence. »