Grigor Dimitrov avait déjà déclaré qu’il ne se rendrait pas aux Jeux Olympiques de Tokyo l’été prochain (si ces derniers sont maintenus). Le Bulgare a signé pour une franchise appelée Orange County Breakers pour disputer la World Team Tennis, une compétition par équipes qui se déroule aux Etats-Unis à partir du 28 juillet.

🚨 BREAKING NEWS 🚨 @GrigorDimitrov has signed a Franchise Player contract with the Orange County Breakers for the 2020 @WorldTeamTennis season and will debut July 28 !

Welcome to the OC, Grigor ! #GoBreakers🌊 pic.twitter.com/rKr8vPgbOK

— Orange County Breakers (@BreakersTennis) March 19, 2020