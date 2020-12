Testé positif au Covid-19 lors de la tournée de l’Adria Tour cet été, Grigor Dimitrov a déclaré à plusieurs reprise qu’il avait eu du mal à retrouver l’intégralité de ses capacités physiques. Demi-finaliste à Rome puis éliminé au quatrième tour de Roland Garros, le Bulgare a malgré tout affiché un bilan respectable de 11 victoires pour 6 défaites après la reprise des compétitions. En 2021, il va collaborer avec l’entraîneur argentin Dante Bottini, ancien coach de Kei Niskikori.

« Pour moi, l’année a été tellement folle, et j’ai compris une chose des entraîneurs et des gens qui ont de l’expérience, c’est que parfois la bonne chose à faire est de prendre du recul. Pour la première fois de ma carrière, J’ai écouté ça », a déclaré Grigor qui est aussi revenu sur les conditions difficiles dans lesquels sont organisés les tournois avec toutes les restrictions sanitaires. « Les athlètes risquent beaucoup, repoussant les limites physiques et psychologiques, chaque jour, sur le court. Je suis très rigoureux avec moi-même. La meilleure chose dans notre sport est que vous avez toujours une semaine prochaine. Vous avez donc toujours le temps de vous corriger, ce qui est une bonne chose. »