Ce jeudi soir, Girgor a fait une annonce étonnante puisqu’il a décidé de se séparer de son coach de toujours, le Vénézuélien Daniel Vallverdu.
Il a donc posté un message sur les réseaux pour le remercier.
« Huit ans ! Ce fut un parcours incroyable à tes côtés, sur le court comme en dehors. Je suis reconnaissant pour les leçons, les rires et les souvenirs que nous avons partagés. Merci d’avoir cru en moi et de m’avoir poussé à donner le meilleur de moi‐même. Tu feras toujours partie de mon histoire. Je te souhaite le meilleur pour ta prochaine aventure ! »
A noter que l’on a vu le Bulgare en compagnie de Xavier Malisse sur les courts, le Belge qui a été le coach de l’Australien Popyrin semble donc être une piste solide pour remplacer David.
Après s’être séparé aussi de Delgado un peu plus tôt, Grigor a donc voulu tout changer pour la fin de sa carrière alors qu’il est âgé de 34 ans.
Cela confirme qu’il a encore envie de progresser.
C’est une bonne nouvelle tant son style de jeu est différent des joueurs du top 10.
Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 08:45