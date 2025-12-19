Ce jeudi soir, Girgor a fait une annonce éton­nante puis­qu’il a décidé de se séparer de son coach de toujours, le Vénézuélien Daniel Vallverdu.

Il a donc posté un message sur les réseaux pour le remercier.

« Huit ans ! Ce fut un parcours incroyable à tes côtés, sur le court comme en dehors. Je suis recon­nais­sant pour les leçons, les rires et les souve­nirs que nous avons partagés. Merci d’avoir cru en moi et de m’avoir poussé à donner le meilleur de moi‐même. Tu feras toujours partie de mon histoire. Je te souhaite le meilleur pour ta prochaine aventure ! »

A noter que l’on a vu le Bulgare en compa­gnie de Xavier Malisse sur les courts, le Belge qui a été le coach de l’Australien Popyrin semble donc être une piste solide pour remplacer David.

Après s’être séparé aussi de Delgado un peu plus tôt, Grigor a donc voulu tout changer pour la fin de sa carrière alors qu’il est âgé de 34 ans.

Cela confirme qu’il a encore envie de progresser.

C’est une bonne nouvelle tant son style de jeu est diffé­rent des joueurs du top 10.