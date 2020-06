Girgor Dimitrov qui poursuit l’Adria Tour à Zadar en Croatie a évoqué pour les médias locaux la situation actuelle et le choix de partir ou pas aux Etats-Unis.

Selon le joueur bulgare, il y a des chances qu’un certain nombre d’athlètes décident de ne pas traverser l’Atlantique : « Compte tenu de la situation actuelle, c’est très difficile de se prononcer et personnellement je ne suis pas sûr de pouvoir m’engager et dire que j’y serai. Beaucoup de choses peuvent encore changer. Pour l’instant, il est préférable d’attendre et de suivre l’évolution de la situation. Si en août la situation est la même qu’aujourd’hui, je pense que de nombreux joueurs ne pourront pas venir à New York. »

On rappelle que l’US Open va clore ses inscriptions le 10 août, cela laisse du temps à tous les joueurs de prendre une décision définitive.